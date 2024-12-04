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Помощник депутата Госдумы устроил дебош в самолете «Уральских авиалиний»

Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева Адам Ислуев в нетрезвом виде устроил дебош в самолете «Уральских авиалиний», сообщил портал Chita.ru в своем telegram-канале.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел 3 декабря на рейсе «Уральских авиалиний» Москва — Чита. Адам Ислуев подрался с сотрудниками авиакомпании и пассажирами. Помощника депутата высадили.

Депутат Андрей Гурулев пообещал уволить своего помощника. «Это действительно помощник, работающий в Забайкальском крае. Я направил в субъект представление о его увольнении, иного варианта здесь не вижу. От себя приношу извинения перед всеми, кому были причинены неудобства»,— рассказал изданию Daily Storm Андрей Гурулев.

Напомним, ранее в Екатеринбурге назначили штрафы севшим на чужие места двум пассажирам самолетов в аэропорту Кольцово. Они устроили скандал, когда бортпроводники сделали им замечание.

Ксения Тарских

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