Восточный рынок в Краснодаре продолжит работу до 2029 года

В Краснодаре продлили разрешение на деятельность одной из крупнейших торговых площадок города, расположенной на улице Стасова, 161. Согласно постановлению, опубликованному на сайте администрации, рынок будет функционировать до конца 2029 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Организация, управляющая торговой площадкой, действует с 1993 года. По итогам 2023 года ее выручка составила 92,7 млн руб., а чистая прибыль – 56,6 млн руб.

В начале 2024 года на территории рынка произошел масштабный пожар. Площадь возгорания составила 300 кв. м.

Фил Златов