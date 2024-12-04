Восточный рынок в Краснодаре продолжит работу до 2029 года
В Краснодаре продлили разрешение на деятельность одной из крупнейших торговых площадок города, расположенной на улице Стасова, 161. Согласно постановлению, опубликованному на сайте администрации, рынок будет функционировать до конца 2029 года.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Организация, управляющая торговой площадкой, действует с 1993 года. По итогам 2023 года ее выручка составила 92,7 млн руб., а чистая прибыль – 56,6 млн руб.
В начале 2024 года на территории рынка произошел масштабный пожар. Площадь возгорания составила 300 кв. м.