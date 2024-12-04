Минфин разместил рекордный за день объем ОФЗ на 1 трлн рублей

Министерство финансов в ходе двух аукционов 4 декабря разместило облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающим купоном и фиксированным купоном. Общая сумма заимствований составила рекордные за последние два года 1,03 трлн руб., совокупный спрос — 1,62 трлн руб., следует из сообщения ведомства. Предыдущий рекорд по объему был зафиксирован 16 ноября 2022 года — 823 млрд руб.

На первом аукционе Минфин разместил выпуск ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения — 12 марта 2036 года) на сумму 27,95 млрд руб. Спрос на этот выпуск составил 33,12 млрд руб. Средневзвешенная доходность по выпуску составила 17,49% годовых. Объем предложения — 663,1 млрд руб.

На втором аукционе была размещен выпуск ОФЗ-ПК 29026 (дата погашения — 4 сентября 2038 года). Спрос составил 1,59 трлн руб., объем предложения — 1 трлн руб.

О выпуске нового флоатера ОФЗ-ПК 29026 ведомство сообщило 29 ноября. Купонный доход в выпуске определяется с использованием срочной версии RUONIA, а не по средней RUONIA за купонный период с отставанием в семь дней. В последний раз Минфин выпускал облигации с плавающим купоном — ОФЗ-ПК 29025 — в сентябре 2023 года, объем выпуска составил 750 млрд руб.

Следующий аукцион по размещению ОФЗ запланирован на 11 декабря. В четвертом квартале Минфин планирует разместить облигации на сумму 2,4 трлн руб., из них 400 млрд руб. составляют облигации со сроком погашения до десяти лет, 2 трлн руб.— со сроком больше десяти лет Всего в 2024 году объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ планируется на уровне 2,63 трлн руб.

О выпуске ОФЗ — в материале «Ъ» «Госдолг снова растет в цене».