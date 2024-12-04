В Краснодаре за год вырос спрос на готовые новогодние блюда

В преддверии новогодних праздников в Краснодаре наблюдается рост заказов на новогодние блюда. По данным сервиса «Яндекс Лавка», продажи оливье и селедки под шубой выросли в 2,2 раза за год, а крабового салата — в 1,7 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоимость популярных салатов варьируется: салат оливье «Из Лавки» (200 г) стоит около 130 руб., а сельдь под шубой (250 г) обойдется примерно в 140 руб.

В январе 2024 года покупатели чаще заказывали куриный суп с лапшой, шоколад и хлеб.

В прошлом году особый интерес у краснодарцев вызвали продукты, выпущенные «Яндекс Лавкой» специально под Новый год. В последний день уходящего года, 31 декабря, увеличились продажи чипсов, газировки и пряничных домиков.

Нурий Бзасежев