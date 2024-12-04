В Сочи отменят плату за парковки в новогодние праздники

На период новогодних каникул городские платные парковки в Сочи будут бесплатными. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточнили в мэрии, данная мера вводится на официальные праздничные даты. В прошлом году бесплатный режим парковки в Сочи действовал с 30 декабря по 8 января на 16 улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах. В Краснодаре аналогичное решение принято не было.

За первое полугодие 2024 года парковочные места в Сочи оплатили более 280 тыс. раз. Средняя загруженность платных парковок составляет 85%.

Платные парковки действуют на 32 улицах курорта, включая Центральный, Хостинский и Адлерский районы. Стоимость часа варьируется от 48 до 100 руб.

В августе зона платного парковочного пространства была расширена, новые места появились на улицах Роз и Воровского.

Фил Златов