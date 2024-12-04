СКР возбудил дело по факту массовой драки в Динском районе

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении участников массовой драки в станице Старомышастовской Динского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

По данным следствия, в ночь на 1 декабря в станице произошла массовая драка между местными жителями. В ходе конфликта травмы получил участник специальной военной операции.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося и сбора доказательств. Ход расследования находится под контролем руководства следственного управления СКР по краю.

Фил Златов