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СКР возбудил дело по факту массовой драки в Динском районе

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении участников массовой драки в станице Старомышастовской Динского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

По данным следствия, в ночь на 1 декабря в станице произошла массовая драка между местными жителями. В ходе конфликта травмы получил участник специальной военной операции.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося и сбора доказательств. Ход расследования находится под контролем руководства следственного управления СКР по краю.

Фил Златов

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