Наставник «Локомотива» оценил победу над «Амуром»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин, подводя итоги матча с «Амуром», подчеркнул, что это был «хоккей в две стороны». Свою оценку он дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 4 декабря «Локомотив» в Хабаровске победил «Амур» со счетом 4:3. Победная шайба была заброшена в овертайме.

«В две стороны хоккей получился. У нас моменты были, и у Хабаровска. Мы ребятам показывали, что команда достаточно раскрепощенно сейчас играет. Это неприятности будет доставлять. Ну, молодчики, что в третьем периоде на результат сыграли. Выиграли»,— прокомментировал Игорь Никитин.

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок отметил, что своими подопечными в целом остался доволен.

«Соперник хорошо двигался, запутывал нас, использовал наложение смен. Защитники не успевали меняться, а когда ты уставший, то голова не соображает. Ноги куда едут – туда едут. Но в целом я командой доволен, отыграли хорошо»,— сказал он.

«Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Ярославцы выиграли в 28 матчах и проиграли — в семи. На счету команды 58 очков. 8 декабря «Локомотив» сыграет в Ярославле с ЦСКА.

Алла Чижова