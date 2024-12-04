«Локомотив» в овертайме победил «Амур»

В Хабаровске 4 декабря ярославский «Локомотив» победил «Амур» со счетом 4:3. Решающую шайбу ярославцы забили в овертайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В первом периоде обе команды обменялись голами: забили Игнат Коротких («Амур») и Алексей Береглазов («Локомотив»). Во втором периоде в ворота было заброшено четыре шайбы, причем в каждые по две. В составе хозяев отличились Алекс Гальченюк и Сергей Дубакин, в составе гостей — Степан Никулин и Максим Шалунов. В основное время голов больше не было, победу «Локомотиву» в овертайме принес Артур Каюмов.

8 декабря «Локомотив» сыграет в Ярославле с ЦСКА.

Алла Чижова