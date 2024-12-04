На Кубани приведут в порядок мемориалы к 80-летию Победы

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов до 9 мая 2025 года благоустроить мемориалы и памятники Великой Отечественной войны, а также подъездные пути к ним. Соответствующее заявление глава Кубани озвучил на прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

С просьбой отремонтировать дорогу к мемориалу в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района обратилась жительница Татьяна Кудря. По словам женщины, в станице Новоджерелиевской благоустроили площадь Победы и стену памяти, а также газифицировали Вечный огонь, однако участок дороги по ул. Пугачева требует ремонта. На указанном отрезке проводится шествие «Бессмертного полка».

«Мемориалы должны быть уложенными по всему краю. Это дань памяти тем, кто отдал жизни за нас. Это надо чувствовать. Все должно отвечать великому подвигу великого народа»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По словам главы Брюховецкого района Сергея Ганжи, проект ремонта дороги длиной 135 метров уже готов. Глава Кубани поручил министру транспорта и дорожного хозяйства края Алексею Переверзеву обеспечить выполнение работ.

В 2024 году в регионе уже обновили около 500 км дорог. На эти цели направили 50 млрд руб. из дорожного фонда.

Фил Златов