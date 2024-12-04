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В Краснодаре эвакуировали 800 человек из-за пожара в школе №93

Из-за возгорания в краснодарской школе №93 спасатели эвакуировали 800 человек. Об этом сообщает городской МЦУ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным МЧС Кубани, сообщение о пожаре поступило 4 декабря в 17:10. Через минуту на место происшествия выехали подразделения экстренных служб.

По прибытии пожарных в 17:20 было установлено, что загорелся мусор в лестничной клетке на площади 1 кв. м. В МЦУ Краснодара уточнили, что задымление произошло на втором этаже школы.

Пожар локализовали в 17:35, а его последствия ликвидировали в 17:36.

К тушению привлекли 40 человек личного состава и 13 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Нурий Бзасежев

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