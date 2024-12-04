Самые посещаемые матчи нынешнего сезона (более 25 тыс. зрителей)
Зрители Дата Матч
Российская премьер-лига (11 матчей)
48 534 24 августа «Зенит»—«Спартак» 0:0
38 779 27 октября «Зенит»—«Локомотив» 1:1
34 917 10 августа «Зенит»—«Динамо» 1:0.
34 538 28 сентября «Краснодар»—«Зенит» 2:0
33 146 1 декабря «Краснодар»—«Спартак» 0:3
32 316 14 сентября «Краснодар»—«Ростов» 2:0
29 442 21 сентября «Зенит»—«Факел» 3:1
28 820 1 декабря «Зенит»—«Крылья Советов» 2:3
27 496 10 августа «Краснодар»—ЦСКА 2:1
26 297 22 сентября «Спартак»—«Динамо» 2:2
25 442 19 октября «Спартак»—«Краснодар» 0:3
Кубок России (3 матча)
30 140 17 сентября «Зенит»—«Рубин» 2:0
27 927 30 июля «Зенит»—«Факел» 3:0
26 990 27 ноября «Ростов»—«Спартак» 2:1