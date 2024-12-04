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Коммерсантъ FM
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Самые посещаемые матчи нынешнего сезона (более 25 тыс. зрителей)

Зрители Дата Матч

Российская премьер-лига (11 матчей)

48 534 24 августа «Зенит»—«Спартак» 0:0

38 779 27 октября «Зенит»—«Локомотив» 1:1

34 917 10 августа «Зенит»—«Динамо» 1:0.

34 538 28 сентября «Краснодар»—«Зенит» 2:0

33 146 1 декабря «Краснодар»—«Спартак» 0:3

32 316 14 сентября «Краснодар»—«Ростов» 2:0

29 442 21 сентября «Зенит»—«Факел» 3:1

28 820 1 декабря «Зенит»—«Крылья Советов» 2:3

27 496 10 августа «Краснодар»—ЦСКА 2:1

26 297 22 сентября «Спартак»—«Динамо» 2:2

25 442 19 октября «Спартак»—«Краснодар» 0:3

Кубок России (3 матча)

30 140 17 сентября «Зенит»—«Рубин» 2:0

27 927 30 июля «Зенит»—«Факел» 3:0

26 990 27 ноября «Ростов»—«Спартак» 2:1

  • Газета «Коммерсантъ» №225 от 05.12.2024, стр. 12

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