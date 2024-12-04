В Сочинском национальном парке задержали вооруженных охотников

Вечером во вторник, 3 декабря, государственные инспекторы Сочинского национального парка задержали группу неизвестных с огнестрельным оружием и техническими средствами для ночной охоты. Задержание произошло в Солохаульском лесничестве, сообщает пресс-служба парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочинского национального парка Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

Во время рейда инспекторы остановили автомобиль УАЗ без государственных номеров и мотоцикл, на которых передвигались задержанные. При осмотре автомобиля специалисты обнаружили три ружья марки «Тигр», «Сайга» и МР, патроны, ножи, рации, фонари и прицелы. Подозреваемые, оказавшиеся местными жителями, заявили, что только гуляли.

На месте специалисты составили административные протоколы, а местных жителей с оружием передали правоохранительным органам Лазаревского района. Оружие и боеприпасы изъяли. Сейчас полицейские проводят проверку по факту нахождения на особо охраняемой природной территории с запрещенными средствами.

В пресс-службе нацпарка уточнили, что это не первое подобное нарушение: с начала 2024 года в Сочинском национальном парке составили более 1,6 тыс. административных протоколов, изъяли 16 единиц огнестрельного оружия. Охота на территории национального парка запрещена с 2023 года.

Мария Удовик