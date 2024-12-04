Жителям станицы Варениковской помогут с подключением к водоснабжению

Во время прямой линии с губернатором Краснодарского края жители станицы Варениковской Крымского района выразили недовольство ситуацией с водоснабжением и оплатой за воду. Вениамин Кондратьев поручил разобраться с данным вопросом, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проблемы возникли после смены директора МУП «Варениковское коммунальное хозяйство» в 2024 году. Жителям предложили заменить старые счетчики и оплатить проект подключения к водопроводной сети стоимостью свыше 7 тыс. руб., что привело к образованию долгов, поскольку оплата по старым нормативам больше не принималась.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что система водоснабжения и оплата должны быть едиными для всех жителей края. Он поручил организовать помощь многодетным семьям, пенсионерам и людям с низким доходом в оплате за проект подключения и замену счетчиков, чтобы не создавать дополнительных финансовых нагрузок.

Глава Крымского района Сергей Лесь пояснил, что счетчики в станице не поверялись около 15 лет и замене подлежат только приборы, у которых были нарушены пломбы или отсутствовали вовсе. Для жителей предусмотрены льготы, а проект можно оплатить в рассрочку.

Глава Кубани поручил составить список жителей, которым потребуется материальная помощь для замены счетчиков и реализации проекта подключения к водопроводной сети.

Нурий Бзасежев