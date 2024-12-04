В 2025 году в Краснодаре начнут строить новую поликлинику

На прямой линии губернатора Кубани Вениамина Кондратьева обсудили строительство поликлиники на ул. Петра Метальникова в Краснодаре. К возведению нового объекта приступят в 2025 году, сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Медицинское учреждение, рассчитанное на 150 посещений в смену, уже прошло экспертизу. В скором времени планируется подбор подрядчика. Финансирование из краевого бюджета составит более 1,1 млрд руб.

Также строится поликлиника на Ростовском шоссе, рассчитанная на 750 посещений в смену и планируемая к сдаче в 2026 году. По словам Анны Миньковой, учреждение станет крупнейшей поликлиникой в регионе среди строящихся объектов.

Всего во время прямой линии более 17% вопросов касались социальных тем, включая здравоохранение.

Нурий Бзасежев