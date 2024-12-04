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В Екатеринбурге будет работать восемь елочных базаров

Елочные базары в Екатеринбурге откроются с 14 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города. Купить живую елку можно будет с 8 утра до 8 вечера, работать они будут вплоть до 31 декабря.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Елочные базары располагаются по следующим адресам:

  • ул. Бардина, 50;
  • ул. Билимбаевская, 15;
  • ул. Баумана, 56;
  • ул. Боровая, 19;
  • ул. Высоцкого, 12а;
  • ул. Вильгельма де Геннина – ул. Павла Шаманова (за остановкой «Улица Павла Шаманова» по четной стороне ул. Вильгельма де Геннина);
  • пр. Академика Сахарова – ул. Рябинина (напротив дома № 95 по улице Академика Сахарова);
  • ул. Санаторная, 3.

В администрации напомнили, что незаконная вырубка деревьев наказывается штрафом, который может достигать 500 тыс. руб.

Анна Капустина

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