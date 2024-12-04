В Екатеринбурге будет работать восемь елочных базаров
Елочные базары в Екатеринбурге откроются с 14 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города. Купить живую елку можно будет с 8 утра до 8 вечера, работать они будут вплоть до 31 декабря.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Елочные базары располагаются по следующим адресам:
- ул. Бардина, 50;
- ул. Билимбаевская, 15;
- ул. Баумана, 56;
- ул. Боровая, 19;
- ул. Высоцкого, 12а;
- ул. Вильгельма де Геннина – ул. Павла Шаманова (за остановкой «Улица Павла Шаманова» по четной стороне ул. Вильгельма де Геннина);
- пр. Академика Сахарова – ул. Рябинина (напротив дома № 95 по улице Академика Сахарова);
- ул. Санаторная, 3.
В администрации напомнили, что незаконная вырубка деревьев наказывается штрафом, который может достигать 500 тыс. руб.