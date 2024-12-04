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Прибыль нефтяных компаний ХМАО за год снизилась на 31,9% до 1,45 трлн

Прибыль компаний Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры), которые занимаются добычей полезных ископаемых, за период с января по сентябрь 2024 года составила 1,45 трлн руб., что на 31,86% ниже показателей аналогичного периода 2023 года. Об этом говорится в данных Тюменьстата.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно статистике, сальдированный финансовый результат нефтедобывающих компаний за девять месяцев 2024 года составил 1,42 трлн руб., тогда как за аналогичный период прошлого года — 2,12 трлн руб. Показатель сократился на 32,92%.

В целом, сальдированная прибыль предприятий ХМАО за девять месяцев упала почти на треть — до 1,524 трлн руб. В январе-сентябре 2023 года этот показатель составлял 2,216 трлн руб.

Анастасия Таначева

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