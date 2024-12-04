Трех ярославцев будут судить за коммерческий подкуп

Ярославле перед судом предстанут три человека, обвиняемые в незаконной передаче и получении коммерческого подкупа в крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с июня 2022 года по июль 2024 года начальник одного из подразделений крупного предприятия Ярославля получал через посредника деньги от директора оптовой торговой компании. Денежные средства передавались за организацию беспрепятственного принятия заказов на изготовление деталей и выполнение других работ. Деньги передавались через посредника. Судить будут директора компании, посредника и получателя.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УМВД России по Ярославской области. О задержании фигурантов дела сообщалось в августе. Следствие собрало доказательства, дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Антон Голицын