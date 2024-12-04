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Коммерсантъ FM
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Минюст предложил освободить участников СВО от регионального нотариального тарифа

Минюст предложил освободить от уплаты регионального нотариального тарифа участников военной операции на Украине и иностранцев, желающих заключить контракт с Минобороны. Соответствующий проект приказа размещен на портале нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в приказ Минюста от 12 сентября 2023 года №253 «Об утверждении формулы расчета экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа и перечня льгот, применяемых к региональным тарифам». К категориям граждан, освобождаемых от уплаты тарифа, Минюст намерен добавить:

  • детей-сирот и детей-инвалидов, проживающих вне детских домов и интернатов (по всем видам нотариальных действий);
  • граждан, принимающих участие в военной операции на Украине и служащих в ВС РФ и войсках нацгвардии по контракту (при совершении социально-значимых нотариальных действий);
  • иностранных граждан, желающих заключить контракт о военной службе в составе ВС РФ и воинских формирований (по отдельным видам нотариальных действий).

С октября 2023 года плата за нотариальные услуги состоит из федерального и регионального тарифов. Региональный тариф заменил плату за услуги правового и технического характера. Стоимость регионального тарифа зависит от прожиточного минимума. Сейчас от его уплаты освобождены дети-сироты и дети-инвалиды, проживающие в детских домах и интернатах, граждане, мобилизованные в рамках проведения СВО, и военные, получившие ранения в ходе боевых действий на Украине.

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