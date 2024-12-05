Вторая капсула 12 Storeez и Натальи Водяновой

12 Storeez и Фонд «Обнаженные сердца» выпускают вторую капсулу Hearts & Storeez: изделия алого цвета в лимитированном количестве — аксессуары из натуральной кожи, шапки, варежки и кардиган из кашемира. Фонд «Обнаженные сердца» создан Натальей Водяновой для помощи детям и молодым людям с нарушениями развития и их семьям. «Мы помогаем не только детям, но и их семьям справиться с отчаянием, страхом, одиночеством. Это большая, важная работа, и возможной она становится благодаря участию каждого из вас. Приобретаете ли вы что-то из коллекции Hearts & Storeez, делаете пожертвование по ссылке или заходите на сайт фонда и оформляете ежемесячное списание — любой ваш вклад помогает таким семьям»,— рассказывает Наталья Водянова. Партнерство 12 Storeez и фонда «Обнаженные сердца» началось весной 2024 года. 10% от продаж изделий из второй капсулы Hearts & Storeez в России будут направлены на поддержку и развитие программ фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Следующая фотография 1 / 6 Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez