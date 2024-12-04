Суд взыскал 14 млрд рублей с экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина

Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск Россельхозбанка о задолженности по кредитным договорам и взыскал с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина 14 млрд руб., сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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Накануне Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и национализировал связанные с Алексеем Хотиным офисный комплекс «Красный богатырь» (135 тыс. кв. м), торговый центр «Горбушкин двор» (60 тыс. кв. м), Cherry Tower и другие объекты недвижимости. По версии федеральной службы, Алексей Хотин оформлял активы через подконтрольные ему фирмы, чтобы избежать взыскания.

В марте Алексей Хотин был приговорен к 9 годам колонии общего режима по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По версии следствия, он совместно с подельниками с 2014 по 2017 год выдал заведомо невозвратные кредиты на 23,6 млрд руб. компаниям «Капстрой», «Восток» и «Мултановское», подконтрольные ему. Полученными средствами сообщники, говорится в материалах дела, распорядились «по своему усмотрению». А представленное в обеспечение займов имущество и поручительства были выведены из-под залогов.

Мария Шараева