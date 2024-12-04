Прокуратура нашла нарушения на молокозаводе в Тобольске

Прокуратура Тюменской области провела проверку на гормолзаводе в Тобольске и выявила нарушения требований закона к безопасности продукции и ветеринарных правил. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, им сразу были приняты меры прокурорского реагирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директору завода было внесено представление, по которому большинство нарушений устранили. К дисциплинарной ответственности привлекли 42 работника, в том числе главный инженер и начальник отдела. В отношении должностных лиц возбудили административные дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил) и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Рассмотрение дел было поставлено на контроль.

Ранее Россельхознадзор выявил 123 нарушения карантина по лейкозу скота в Тюменской области. Владельцам, нарушившим карантин, вынесли предупреждения.

Анна Капустина