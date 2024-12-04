В Краснодаре разрабатывают 30 проектов для борьбы с пробками

В рамках реализации крупных инициатив для решения транспортных проблем города власти Краснодара разрабатывают 30 инфраструктурных проектов. Основное внимание уделяется снижению числа пробок, сообщил в ходе прямой линии главы Кубани мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Среди основных проектов — строительство новых трамвайных линий в рамках концессионного соглашения, закупка современного подвижного состава и подготовка к проектированию трамвайной ветки в микрорайон Гидростроителей.

Кроме того, разрабатывается масштабная программа строительства новых дорог для повышения транспортной доступности и сокращения времени в пути. Одним из этапов программы станет возведение развязки, соединяющей улицы Тихорецкую и Володарского. Объект станет альтернативой северным путепроводам и свяжет районы города, разделенные железной дорогой.

Фил Златов