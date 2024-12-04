Суд взыскал с компании Виталия Рыльских 35,4 млн рублей и участок на Чичерина

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города (КУИЗО) к ООО «Заповедник», учредителем которого является депутат городской думы Виталий Рыльских. Компании необходимо выплатить в муниципальный бюджет 35,4 млн руб. и вернуть земельный участок на улице Чичерина, который предназначался для строительства ТРК. Информация об этом размещена в картотеке судебных дел.

Заявление в суд было подано прокурором, представляющим интересы КУИЗО Челябинска, в марте 2024 года. Истец также требовал признать ничтожным договор купли-продажи земельного участка на пересечении улиц Университетская набережная и Чичерина и изъять его из незаконного владения ООО «Заповедник».

Согласно документам суда, ранее компания арендовала этот земельный участок у КУИЗО, после чего возвела там некапитальные строения под видом торгово-развлекательного комплекса, получила разрешения на ввод в эксплуатацию. После этого «Заповедник» выкупил землю за 23,5 млн руб. ( за 20% от кадастровой стоимости). В 2020 году компания разделила территорию на две части площадью 17,8 тыс. кв. м каждая. Один из этих участков был продан трем предпринимателям за 59 млн руб. Они впоследствии перепродали его застройщику «Элси», который сейчас возводит там многоквартирные дома. Право владения участком осталось за ним. Второй же частью земли все еще владел «Заповедник».

В результате суд пришел к выводу, что компания обязана возместить стоимость земельного участка в размере 35,4 млн руб., а также признал заключенный с КУИЗО Челябинска договор купли-продажи недействительным

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре 2024 года Центральный районный суд Челябинска также удовлетворил требования мэрии о взыскании ущерба в 144 млн руб. с директора и совладельца ООО «Заповедник» Ивана Окольникова. По версии следствия, он использовал подложные документы, арендовал и выкупил участок на перекрестке улиц Чичерина и Университетская набережная без законных оснований. Сам Иван Окольников был признан виновным в мошенничестве в январе этого года. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным учредителем ООО «Заповедник» является депутат городской думы Челябинска Виталий Рыльских. Также по 16,5% доли компании принадлежат Ивану и Татьяне Окольниковым.

Ольга Воробьева