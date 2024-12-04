В 2024 году 15 сочинских НКО получили 5 млн рублей субсидий

В Сочи в 2024 году 15 НКО социальной направленности получили субсидии на свои проекты — 5 млн руб. Работает межведомственная комиссия по организации и мониторингу доступности городской среды, отметил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«В эти дни в России проводится декада инвалидов. В обществе более активно обсуждаются меры поддержки, программы реабилитации и адаптации взрослых и детей с особыми потребностями. Но в Сочи, городе с большой историей создания безбарьерной среды, развития паралимпийского спорта и толерантности, эти направления должны поддерживаться постоянно»,— отметил мэр.

Господин Прошунин рассказал, что на заседании Совета по делам инвалидов с руководителями городских общественных организаций утвердили программу мероприятий на 2025 год по разным отраслям. Мэр напомнил, что на территории курорта работает Координационный совет, оказывающий поддержку участникам СВО и их семьям.

В Сочи в 2024 году учредили именную премию «Равный среди равных». Ежегодно на курорте будут отмечать особые заслуги сочинцев с инвалидностью в различных областях общественной жизни.

Вячеслав Рыжков