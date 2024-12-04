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Челябинское УФАС накажет «Хлебпром» за недостоверную рекламу тортов Mirel

Челябинское УФАС России привлечет к административной ответственности ОАО «Хлебпром» за нарушение закона «О рекламе». На одном из региональных новостных сайтов рассказывали о преимуществах тортов бренда Mirel, называя десерты «идеальными» и «лучшими», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

На рекламу тортов в УФАС пожаловался житель Челябинска. Он заявил, что информационное сообщение кажется недостоверным. На новостном сайте было написано: «В поисках идеального торта. Морской круиз навстречу любимым десертам. Какой десерт вызовет восторг у самого искушенного сладкоежки? Узнаем, заглянув в волшебную страну Mirel, где выпекают лучшие сладости».

Законодательство запрещает использовать в рекламе слова «лучший», «первый», «самый», создающие впечатление о превосходстве товара, без указания конкретных параметров сравнения.

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