В Шадринске ребенок из-за игры с огнем погиб при пожаре

В многоквартирном доме Шадринска 4 декабря произошел пожар. Из-за возгорания в квартире погиб 14-летний ребенок, еще двое детей госпитализированы из-за отравления угарным газом. В управлении СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел в одной из квартир дома по улице Мальцевский тракт. В помещении находились три ребенка 14, шести и четырех лет. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение детей с огнем. Пожар на 45 кв. м. ликвидируют 14 специалистов и четыре единицы техники.

Следователи осмотрят место происшествия, допросят очевидцев, а также назначат судебно-медицинскую экспертизу для установления причин произошедшего.