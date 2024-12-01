В Казани столкнулись «Лада» и машина скорой помощи, пострадали 5 человек

Ночью в Казани, на перекрестке ул. Маршала Чуйкова и Фатыха Амирхана произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля «Лада Гранта». В столкновении пострадало 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Водитель машины скорой ехал из Зеленодольска к 7-й городской клинической больнице. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Ладой», которая двигалась на зеленый сигнал. В результате аварии автомобиль скорой помощи перевернулся.

Пострадали 33-летний врач, 37-летняя фельдшер, 79-летний пациент, его 76-летняя супруга, а также пассажир легкового автомобиля. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани начали административное расследование и возбудили дело об административном правонарушении.

Диана Соловьёва