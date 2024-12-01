Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани столкнулись «Лада» и машина скорой помощи, пострадали 5 человек

Ночью в Казани, на перекрестке ул. Маршала Чуйкова и Фатыха Амирхана произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля «Лада Гранта». В столкновении пострадало 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Водитель машины скорой ехал из Зеленодольска к 7-й городской клинической больнице. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Ладой», которая двигалась на зеленый сигнал. В результате аварии автомобиль скорой помощи перевернулся.

Пострадали 33-летний врач, 37-летняя фельдшер, 79-летний пациент, его 76-летняя супруга, а также пассажир легкового автомобиля. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани начали административное расследование и возбудили дело об административном правонарушении.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...