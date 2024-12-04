Барабанщика уфимской кавер-группы арестовали после ДТП

Октябрьский райсуд Уфы арестовал на два месяца 37-летнего водителя, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обвиняемого, как уточнили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, зовут Владимир Сиротин. По информации Telegram-каналов, он — барабанщик кавер-группы Newman.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ДТП произошло вчера около 22:00 на Сельской Богородской улице. Владимир Сиротин, направляясь в сторону улицы Ферина, пытался объехать место ДТП, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной Nissan Terrano. От удара Kia Rio отбросило на инспектора ДПС, который стоял на разделительной полосе и регулировал дорожное движение на месте аварии, а также на водителей Renault, Skoda и эвакуатора.

Водитель Skoda скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

У водителя Kia Rio обнаружили 0,9 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Венера Хисамова