В Сатке вынесли приговор машинисту тепловоза за столкновение поездов

Саткинский городской суд вынес приговор машинисту тепловоза Андрею Дремину, который 12 февраля в состоянии алкогольного опьянения проехал на запрещающий сигнал светофора на станции «Бердяуш» и допустил столкновение с грузовым поездом. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за которого был причинен крупный ущерб (ч.1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, в результате столкновения поездов по вине Андрея Дремина с рельсов сошли тепловоз и 14 вагонов двух составов. Обошлось без пострадавших, но в итоге был причинен ущерб в размере 20 млн руб. Гражданский иск РЖД о взыскании этой суммы в рамках рассмотрения уголовного дела суд оставил без рассмотрения.

Машинисту назначили наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Ему запрещено покидать дом по ночам, выезжать за пределы своего города, посещать массовые мероприятия и без согласования менять место жительства и работы.

Как сообщалось ранее, Златоустовская транспортная прокуратура оштрафовала на 120 тыс. руб. ОАО «РЖД» за допуск сотрудника в алкогольном опьянении к работе.