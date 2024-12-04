В Нижегородской области ужесточат правила приема мигрантов на работу

Власти Нижегородской области намерены с 2025 года расширить запрет на работу для мигрантов с трудовыми патентами. Проект соответствующего указа губернатора региональное управление по труду и занятости населения официально опубликовало для проведения публичных консультаций. Ограничения коснутся 37 видов экономической деятельности.

В частности, мигрантам запретят работать в сферах здравоохранения, социальных услуг, культуры и спорта. Будут введены ограничения на работу в государственных структурах и организациях, занимающихся обеспечением военной безопасности, в сфере ЖКХ и розничной торговле, курьерских службах, в водном, сухопутном, воздушном, космическом и трубопроводном транспорте, в почтовой связи, финансовых организациях и на автобусных станциях.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области в октябре 2024 года перестали выдавать трудовые патенты мигрантам из безвизовых стран. Также весной нижегородские власти ввели ограничения на работу мигрантов в такси.

Как Белый дом приступил к расчистке рынка иностранной рабочей силы — в материале «Трудовую миграцию адаптируют к спросу».

Андрей Репин, Нижний Новгород