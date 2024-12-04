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В Арском районе директора фирмы оштрафовали за задержку зарплаты

Прокуратура Арского района Татарстана добилась штрафа в 10 тыс. руб. для директора ООО «Кызыл-Яр» за нарушение трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Было установлено, что с января по сентябрь 2024 года работники компании получали зарплату только один раз в месяц, что противоречит требованиям закона. Также не была начислена и выплачена компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы.

По результатам проверки в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. Ему назначен штраф в размере 10 тыс. руб. Материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда для дальнейшего рассмотрения.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, а 43 сотрудникам компании выплачена компенсация на сумму более 67 тыс. руб.

Анар Зейналов

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