В Казани на ул. Камала появился сквер с гамаками и шезлонгами

В Казани на ул. Г. Камала открыли сквер на месте старых гаражей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

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В сквере появилась зона отдыха с гамаками и шезлонгами, детские площадки для игр детей и площадки для занятий спортом. На объекте высадили более 80 деревьев и кустарников. Рядом со сквером появилась парковка для 16 автомобилей. На территории новой зоны уложили бетонные дорожки общей длиной почти 1 км.

Ранее на месте сквера располагались два ряда гаражей и аварийные деревья. В 2023 году, когда мэр Казани Ильсур Метшин приезжал осмотреть итоги капитального ремонта дома, местные жители попросили обустроить на участке сквер.

Диана Соловьёва