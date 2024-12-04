Казанские дамбы и плотины проверят на риск затопления за 27 млн рублей

В Казани проведут оценку технического состояния 35 гидротехнических сооружений, включая дамбы и плотины, чтобы выявить риски затопления. На эти цели МУП «Водоканал» выделит более 27 млн руб., следует из данных тендера, опубликованного на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит проверить состояние таких объектов, как дамбы «Дубки», Нижне- и Верхне-Зареченскую, Портовую, Волжскую, Южную, Федосеевскую, Кремлевскую набережную, а также плотины на Нижней и Верхней реке и другие объекты.

Согласно договору, работы должны быть выполнены до 30 декабря 2025 года. Они будут направлены на обеспечение инженерной защиты городских территорий.

Анар Зейналов