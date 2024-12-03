В Сургутском районе в результате ДТП пострадали три человека

В городе Лянтор в Сургутском районе (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в результате ДТП пострадали три человека, сообщилили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Инцидент произошел 2 декабря около 16:25. Водитель в возрасте 25 лет на автомобиле Volkswagen при переезде через нерегулируемый перекресток не предоставила преимущество и столкнулась с Renault, за рулем которого был 28-летний водитель. В аварии оба водителя и 27-летняя пассажирка Renault получили травмы.

Напомним, 1 декабря в ХМАО на трассе Ханты-Мансийск — Горноправдинск произошло ДТП, в результате которого погибло два человека. Установлено, что 52-летний водитель автомобиля Lada допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом».

Ирина Пичурина