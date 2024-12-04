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Директор уфимского техникума оштрафован за нарушения при сборе мусора

По требованию Уфимского транспортного прокурора территориальное управление министерства экологии Башкирии привлекло директора Уфимского техникума железнодорожного транспорта к административной ответственности за несоблюдение требований охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (1 ст. 8.2 КоАП РФ). Ему назначен штраф в размере 10 тыс. руб., сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка надзорного ведомства установила, что в техникуме не соблюдались требования по охране окружающей среды при сборе и накоплении отходов производства и потребления, которые складировались не в специально обустроенных местах. По требованию прокурора сбор и хранение отходов организованы, отмечается в релизе.

Майя Иванова

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