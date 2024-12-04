Прокуратура Башкирии выявила нарушения в использовании бюджетных средств

С начала 2024 года прокуратура внесла 68 представлений по итогам проверок соблюдения бюджетного законодательства. В числе прочих проверялось, достигаются ли целевые показатели бюджетных трат. 115 лиц по инициативе прокуратуры привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, руководитель ООО «Белорецкие тепловые сети» ввиду несоблюдения срока технического перевооружения тепловых сетей за счет бюджета республики был оштрафован на 10 тыс. рублей.

За нарушение порядка предоставления межбюджетных трансфертов (ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ) к административной ответственности привлечен глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, а также заместители министра природопользования и экологии и министра спорта.

Идэль Гумеров