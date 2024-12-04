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Автозавод в Миассе в 2025 году запустит сборочный корпус на тысячу рабочих мест

На миасском автозаводе «Урал» завершается строительство второго конвейера, нового автосборочного корпуса. Расширение производства позволит создать на предприятии более 1 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Корпус будет включать одноэтажное здание с зонами хранения и складами, участком сборки автомобиля, зоной разгрузки, встроенными бытовыми, техническими и вспомогательными помещениями, а также склад горюче-смазочных материалов. На конвейере планируют выпускать 5,5 тыс. автомобилей в год. Объект начнет работать в начале 2025 года. Выход на проектную мощность намечен на второй квартал следующего года.

Виталина Ярховска

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