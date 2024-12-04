Челябинские компании увеличили агроэкспорт на 21%

С начала 2024 года из Челябинской области экспортировали на 21% больше сельскохозяйственной продукции, чем в 2023-м. Наиболее востребованными товарами остаются злаки, зерна, пшеница, мука, подсолнечное масло и макароны, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

За неполный 2024 год из региона направлено контейнерными поездами 80 товарных партий. Больше всего выросли объемы экспорта семян подсолнечника — в 43 раза. Рожь также пользуется интересом за рубежом — в этом году ее вывоз увеличился в 32 раза. В 2024-ом наблюдается восьмикратный рост весового объема экспорта зерна злаков.

Виталина Ярховска