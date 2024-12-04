ФСБ пресекла канал незаконной миграции в ЯНАО

Сотрудники РУФСБ по Тюменской области пресекли канал незаконной миграции в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе ведомства, один из организаторов вступил в преступный сговор еще с рядом неустановленных лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Являясь директором одной из коммерческих организаций региона, он организовал незаконный въезд в РФ иностранных граждан Ближнего Востока с целью привлечения их к трудовой деятельности в интересах своей организации, предоставив им жилое помещение на территории Надыма», — отметили в ФСБ.

По данному факту СУ СКР по ЯНАО возбудило и расследовало дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Подчеркивается, что по делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время оно будет передано в Надымский городской суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в Тобольске в конце октября было возбуждено уголовное дело в отношении замначальника межмуниципального отдела МВД «Тобольский» за организацию незаконной миграции.

Мария Шараева