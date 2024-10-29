В Тобольске на полицейского возбудили дело за организацию незаконной миграции

СУ СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении замначальника межмуниципального отдела МВД «Тобольский» по п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе региональной ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области Фото: пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области

По версии ФСБ, он «из корыстной заинтересованности» вступил в преступный сговор с тремя жительницами Тобольска и Тобольского района, которые занимались организацией незаконной миграции для иностранцев. Подчеркивается, что женщины регистрировали их по своему месту жительства.

Обвиняемый, который знал о преступной схеме, оформлял фиктивные протоколы об административных правонарушениях «в отношении содержателей так называемых "резиновых квартир"», что позволяло мигрантам продлевать сроки пребывания в России. «За совершение указанного уголовного преступления подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.», — добавили в ФСБ.

В пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области «Ъ-Урал» рассказали, что сейчас проводится служебная проверка. «Сотрудник освобожден от исполнения обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен»,— сказано в сообщении.

В Тюмени в августе в отношении сотрудника полиции было возбуждено дело об организации незаконной миграции. По версии следствия, он, используя служебное положение, составил фиктивные протоколы об административных правонарушениях на двух граждан РФ, являвшихся принимающей стороной, обеспечивая незаконное пребывание иностранцам на территории России.

Мария Шараева