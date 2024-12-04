В Чувашии стартовал финальный этап Кубка России по шахматам среди детей, который собрал 64 сильнейших спортсмена из 63 регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Олега Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии стартовал финал детского шахматного Кубка России

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ В Чувашии стартовал финал детского шахматного Кубка России

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

По словам главы региона, за право участвовать в финале боролись более 11 тысяч детей, включая участников этапа, прошедшего в Чебоксарах. Победители в каждой возрастной категории получат возможность представить Россию на первенствах мира или Европы в 2025 году. Турнир проходит в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» с 3 по 11 декабря.

Олег Николаев отметил, что шахматы пользуются популярностью в республике: этим видом спорта занимаются более 7 тысяч человек. В рамках проекта «Шахматы в школу» шахматное образование активно внедряется в 80 школах региона. Также в Чувашии работают шахматные школы Сергея Корякина и Анатолия Карпова. По словам главы, Чебоксары в последние годы стали площадкой для крупных шахматных событий.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, присутствовавший на открытии, подчеркнул важность шахмат для развития интеллектуальных способностей. Он отметил, что эта игра помогает раскрыть таланты и добиться успеха в разных сферах жизни.

Соглашение о проведении финала Кубка России в Чувашии было подписано между Федерацией шахмат России и Минспортом республики в апреле 2024 года.

Анар Зейналов