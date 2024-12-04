Сумма необлагаемого минимума, которая будет учитываться в 2025 году при определении налога на доходы в виде процентов по вкладам за 2024 год, составит 210 тыс. руб., сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы России (ФНС). При этом ряду налогоплательщиков в следующем году будет сделан перерасчет за 2023 год. Руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер», член Общественного совета при УФНС Краснодарского края Вера Сиренко напомнила, что проценты по вкладам, превышающие ключевую ставку Банка России, являются пассивным инвестированием, и рассказала, кому пересчитают налог за прошлый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вера Сиренко

Фото: предоставлено автором Вера Сиренко

Фото: предоставлено автором

«Налоговая служба на днях назвала сумму необлагаемого дохода по вкладам за 2024 год. Не секрет, что в 2024 году многие использовали депозиты и вклады не только для сохранения своих денег, но и в качестве инвестиций. Действительно, рост ключевой ставки ЦБ РФ вызвал активную динамику на рынке вкладов. Логичным стало введение налога на эти доходы, ведь доход от инвестирования всегда облагался налогами. Ранее проценты по вкладам были низкими, поэтому и не расценивались как инструмент инвестирования.

Напомню, что сам налог на доходы от вкладов ввели в 2021 году. Однако в 2021–2022 годах на него был введен мораторий. В 2023 году его не продлили и тем, кто получил проценты по вкладам в 2023 году свыше 150 тыс. руб., начислили налог, который надо было оплатить до 2 декабря 2024 года. По данным ФНС России, в 2023 году такой налог должны были оплатить 1,8 млн человек, общая ожидаемая сумма — 114 млрд руб.

Замечу, что сумма вычета в размере 150 тыс. руб. возникла не случайно. Размер вычета зависит от ключевой ставки, что, на мой взгляд, вполне справедливо. По сути, налогом не облагается доход по вкладам в размере ключевой ставки ЦБ РФ, другими словами, те проценты, которые вы получили для “сохранения” уровня денежной массы. А те, которые превышают ключевую ставку, уже можно назвать пассивным инвестированием, и с него надо платить налог.

В 2024 году самая высокая ключевая ставка исходя из вышеперечисленных условий составила 21%. Соответственно, сумма налогового вычета по доходам от вкладов составит 210 тыс. руб. Эта сумма не поменяется до конца 2024 года, даже если ставка к 1 января 2025 года вырастет, так как для расчета последней берется дата — 1 декабря 2024 года.

Например, если проценты по вкладам в 2024 году составят 300 тыс. руб., то до 1 декабря 2025 года нужно будет заплатить налог с 90 тыс. руб. — 11,7 тыс. руб. Напомню, что сама сумма вклада не берется в расчет, только полученные проценты! В начале 2025 года все банки передадут информацию в налоговую службу, и далее в личном кабинете налогоплательщика появится информация о размере налога.

Также налоговая служба сделает перерасчет налога за 2023 год в сторону уменьшения тем вкладчикам, чей вклад был долгосрочный (более 15 месяцев) и выплата процентов произведена в конце срока. Если в 2023 году у таких вкладчиков остался неиспользованный вычет, то он автоматически будет перенесен на 2024 год и увеличит вычет за 2024 год.

Например, по такому вкладу вы получите в 2024 году проценты в размере 250 тыс. руб. При этом в 2023 году вы не использовали весь вычет в размере 150 тыс. руб., а лишь 100 тыс. руб. Тогда оставшиеся 50 тыс. руб. вычета переходят на 2024 год. В результате, несмотря на то что в 2024 году вам должны были бы начислить налог с дохода 40 тыс. руб., ваш остаток вычета за 2023 год перекрывает его, и вам не нужно будет ничего платить.

Подытожить можно тем, что налоговый вычет по вкладам увеличен справедливо. Многим налогоплательщикам это будет выгодно. При этом стоит отметить, что активное инвестирование во вклады в 2024 году приведет и к пополнению бюджета Краснодарского края за счет налоговых поступлений в виде НДФЛ».