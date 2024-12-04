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Жители Челябинской области сдали в банки 5,5 тонн мелочи

В Челябинской области во время осенней акции «Монетная неделя» жители принесли в банки 5,5 т мелочи. Общая сумма монет составила 5,6 млн руб., сообщает пресс-служба Челябинского регионального отделения Уральского ГУ Банка России.

Всего южноуральцы сдали более 1,1 млн монет. Чаще всего в банки приносили мелочь номиналом 10 руб. — 415 тыс. штук, 1 руб. — 235 тыс. и 10 коп. — 205 тыс. штук. Кроме того, жители региона обменяли на бумажные банкноты или зачисление на счет 131 тыс. монет номиналом 2 руб. и 116 тыс. — 5 руб. Реже приносили монеты мелких номиналов.

По словам управляющей региональным отделением Центробанка Елены Фединой, при помощи акций по обмену монет Банк России напоминает жителям о том, что металлические деньги должны работать, а не скапливаться дома. «Разменная монета необходима в торговых точках и общественном транспорте. Кроме того, возвращение монет в оборот помогает сократить затраты на их чеканку и транспортировку»,— подчеркивает Елена Федина.

Акция проходила с 7 по 20 октября. Впервые мелочь принимали не только банки, но и ряд магазинов торговой сети «Монетка».

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