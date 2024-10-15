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«Юг Руси» выкупит два выпуска биржевых облигаций

Донской производитель подсолнечного масла «Юг Руси» выкупит два выпуска облигаций по номиналу за 45,65 млрд руб. Как сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу компании, покупателем выступит входящая в состав группы компаний ООО Маслоэкстракционный завод Юг Руси».

Поручителями в сделке выступят ООО «Юг Руси», ООО «Золотая семечка» и ООО «Юг Руси — Золотая семечка». Кто станет кредитором ГК — не разглашается. Облигации, ставшие предметом сделки, размещены по открытой

подписке в июле этого года эмитентом ООО «Юг Руси»

Объем выпуска облигаций серии 001Р-01 со сроком погашения в 2033 году составил 30 млрд рублей (номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. руб.) Кроме того, компания выпустила 15,6 млн облигаций серии 001Р-02 со сроком погашения в 2038 году на сумму в 15,65 млрд руб. За минувшие три месяца эмитент трижды выплачивал купонный доход, общая сумма выплат превысила 1,73 млрд руб.

Согласно данным сервиса kartoteka. ru, АО «Юг Руси» зарегистрировано в 2004 году. В 2023 году компания, занимающаяся

торговлей ценными бумагами и входящая в состав ГК, выручила 1,4 млрд руб. и получила 15 млн руб. чистой прибыли

Дмитрий Ковалевский

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