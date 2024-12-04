За сутки в Казани произошло 199 ДТП, 7 с пострадавшими

Во вторник, 3 декабря, в Казани произошло 199 ДТП. В семи из них пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

Среди аварий с пострадавшими два наезда на пешеходов, четыре столкновения и один наезд на препятствие.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения. Ещё четыре человека управляли автомобилем без водительских прав. В отдел полиции доставили двух граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Анар Зейналов