На крыше гаража в Сочи обнаружили тело туриста

Тело приезжего обнаружили на крыше гаража в Центральном районе Сочи. Очевидцы писали в соцсетях, что инцидент произошел 2 декабря на улице Пионерской. Полиция подтвердила факт гибели, сообщает «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

К месту происшествия прибыли спасатели и полиция. Тело погибшего извлекли и направили на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители установили, что мужчина прибыл в Сочи недавно. По предварительным данным, турист употреблял алкоголь и мог упасть с высоты собственного роста.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента. Информация о возбуждении уголовного дела пока не поступала.

Нурий Бзасежев