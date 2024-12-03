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На крыше гаража в Сочи обнаружили тело туриста

Тело приезжего обнаружили на крыше гаража в Центральном районе Сочи. Очевидцы писали в соцсетях, что инцидент произошел 2 декабря на улице Пионерской. Полиция подтвердила факт гибели, сообщает «Ъ-Сочи».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

К месту происшествия прибыли спасатели и полиция. Тело погибшего извлекли и направили на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители установили, что мужчина прибыл в Сочи недавно. По предварительным данным, турист употреблял алкоголь и мог упасть с высоты собственного роста.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента. Информация о возбуждении уголовного дела пока не поступала.

Нурий Бзасежев

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