Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд в ХМАО арестовал мужчину по делу о мошенничестве на пять млн рублей

Лангепасский суд (Ханты-Мансийский автономный округ — ХМАО) отправил в СИЗО до 27 января гражданина Армении, которого обвиняют в мошенничестве на 5 млн руб (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным пресс-службы Лангепасского суда, он предлагал пострадавшим «заняться приобретением куриного мяса в Иране с целью дальнейшей продажи в Армении».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Задержанный следователю пояснял, как изначально не планировал выполнять уговор с женщинами. Заполучив деньги, потратил их по своему усмотрению», — отметили в суде. В отношении обвиняемого возбудили 2 уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Напомним, ранее полиция Ревды (Свердловская область) возбудила уголовное дело в отношении неизвестных мошенников, которые вынудили 20-летнюю жительницу города отправить на «безопасный счет» 463 тыс. руб. На ее номер позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотового оператора и сообщил, что у нее истекает срок действия сим-карты и договора оказания услуг связи.

Ксения Тарских

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...