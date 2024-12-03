Суд в ХМАО арестовал мужчину по делу о мошенничестве на пять млн рублей

Лангепасский суд (Ханты-Мансийский автономный округ — ХМАО) отправил в СИЗО до 27 января гражданина Армении, которого обвиняют в мошенничестве на 5 млн руб (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным пресс-службы Лангепасского суда, он предлагал пострадавшим «заняться приобретением куриного мяса в Иране с целью дальнейшей продажи в Армении».

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«Задержанный следователю пояснял, как изначально не планировал выполнять уговор с женщинами. Заполучив деньги, потратил их по своему усмотрению», — отметили в суде. В отношении обвиняемого возбудили 2 уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Напомним, ранее полиция Ревды (Свердловская область) возбудила уголовное дело в отношении неизвестных мошенников, которые вынудили 20-летнюю жительницу города отправить на «безопасный счет» 463 тыс. руб. На ее номер позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотового оператора и сообщил, что у нее истекает срок действия сим-карты и договора оказания услуг связи.

Ксения Тарских