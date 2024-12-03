СКР проверяет обстоятельства гибели пенсионерки при пожаре в Туапсе

Следователи инициировали проверку по факту гибели пенсионерки в результате пожара в Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Возгорание произошло вечером 2 декабря, о пожаре сообщили соседи. Спасатели, прибывшие на место происшествия, локализовали огонь и обнаружили тело пострадавшей.

Как уточняют правоохранители, женщина находилась в гостях у дочери в частном двухэтажном доме.

Предварительной причиной происшествия называют короткое замыкание электропроводки. Следователи продолжают устанавливать точные обстоятельства и очаг возгорания.

Фил Златов