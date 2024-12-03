Более 9 тысяч вопросов поступило на «Прямую линию» главы Кубани

На «Прямую линию» главы Кубани Вениамина Кондратьева поступило более 9 тыс. обращений от жителей региона. Об этом сообщает краевая администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Наибольшее количество вопросов поступило через чат-бот — 48%. Около 42% обратившихся задали вопрос по телефону.

Основные темы обращений касаются проблем ЖКХ, транспорта, состояния дорог, социальных вопросов, а также вопросов в сфере строительства, архитектуры и здравоохранения.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проведет «Прямую линию» 4 декабря. Трансляция эфира будет на телеканале «Кубань 24».

Фил Златов