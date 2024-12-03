«Сириус» займется подготовкой специалистов в сфере изучения климата

Научно-технологический университет «Сириус» возьмет на себя подготовку и переподготовку кадров в сфере климатических исследований в рамках создания единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя фонда «Талант и успех», председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева после обсуждения состоявшегося IV Конгресса молодых ученых (КМУ) с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы считаем, что работу по созданию комплексной независимой национальной системы мониторинга, основанной на данных российских исследований важно продолжать. Мы хотим не просто помогать экспертно и методически — мы готовы взять на себя подготовку и переподготовку специалистов в сфере изучения климата», — подчеркнула госпожа Шмелева.

Елена Шмелева также предложила добавить во второй этап проекта исследования последствий деградации вечной мерзлоты в российской Арктике, которые проводятся университетом «Сириус» совместно с партнерами. Такой подход поможет минимизировать климатические риски и учесть факторы, характерные для России, в том числе огромные лесные массивы, играющие важную роль в поглощении углекислого газа.

Проект по созданию национальной системы мониторинга утвердили в 2022 году распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. Его реализация призвана снизить негативное влияние изменения климата на экономику и повысить качество жизни граждан.

Мария Удовик